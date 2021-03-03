Ufak Tefek Cinayetler'e izinsiz tablo kullanma cezası
Ressam Aylin Zaptçıoğlu, “Ufak Tefek Cinayetler” isimli dizinin birçok bölümünde 4 tablosunun izinsiz yayınlandığı iddiasıyla yapımcı Ay Sanat Prodüksiyon şirketine dava açtı.
03 Mart 2021, Çarşamba 10:47 Son Güncelleme:
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Zaptçıoğlu’nun avukatı sanatçıya herhangi bir ödeme yapılmadığını belirtti ve ekledi:
“Ressama ait 4 tablonun çoğaltılmış nüshası dizide kullanılmıştır. Eserler hem orijinal değil, hem de izinsiz olarak çoğaltılıp yayımlanmıştır.”
Mahkeme, ressamı haklı bularak 12 bin liralık tazminatın 3 yıllık yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. (Hürriyet)