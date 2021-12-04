Magazin Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yargı dizisinin Eren Komiseri Uğur Aslan hangi dizilerde oynadı?
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Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yargı dizisinin Eren Komiseri Uğur Aslan hangi dizilerde oynadı?

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Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yargı dizisinin Eren Komiseri Uğur Aslan hangi dizilerde oynadı?

Uğur Aslan oyunculuk kariyerinin yanı sıra, yer aldığı Afara isimli müzikalle de adından söz ettiriyor. Son olarak Kanal D’de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler isimli müzik programına konuk olan Yargı dizisinin Eren Komiseri Uğur Aslan’ın yaşı ve nereli olduğu da merak ediliyor.

04 Aralık 2021, Cumartesi 16:24 Son Güncelleme:
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Reyting rekortmeni Yargı dizisinde canlandırdığı Eren Komiser karakteriyle son zamanların yıldızı parlayan isimlerinden olan Uğur Aslan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Programda seslendirdiği şarkılarla bir anda dikkatleri üzerine çeken Uğur Aslan’ın bir müzikalle sahneye çıktığı bilgisi ise pek çok kişiyi şaşırttı.

UĞUR ASLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

9 Şubat 1972 tarihinde Hatay’da dünyaya gelen Uğur Aslan, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı’nda tamamladı.

Oyunculuk kariyerine 2005 yılında yayınlanan Beşinci Boyut adlı dizi ile adım atan Uğur Aslan, Yer Gök Aşk, Aile Reisi, Kayıp, Kara Sevda, Açlığa Doymak, Derdest, Daha, Aşık: Aşığın Gözü Kördür ve Gümüş gibi yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde ise Kanal D ekranların sevilen dizisi 'Yargı'da Eren komiseri canlandıran Uğur Aslan, aynı zamanda, BKM'nin yapımcılığı üstlendiği Afara adlı arabesk müzikalde yer alıyor. Uğur Aslan Afara sahnesinde 9 kişilik arabesk orkestra eşliğinde canlı olarak arabesk şarkılar söylüyor.

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