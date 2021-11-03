Uğur böceklerim | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için oynanan bu oyun onların zihinsel gelişimine katkı sağlar.

MALZEMELER

Çeşitli taşlar ve

renkli guaj boyalar. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla birlikte keyifli bir bahçe veya kumsal turu yaptığınız bir gün çeşitli boyutlarda taşlar toplamanız gerekmektedir. Bu topladığınız taşlardan renkli uğur böcekleri oluşturmanız gerekmektedir. Dilediğiniz renklerde boyayarak ve süsleyerek uğur böceklerine sahip olabilirsiniz.