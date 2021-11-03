Uğur böceklerim | Çocuklar için oyunlar
Uğur böceklerim oyunu boyama, çocukların zihinsel ve psikolojik gelişimi için çok faydalı bir aktivitedir.
03 Kasım 2021, Çarşamba 12:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çocuklar için oynanan bu oyun onların zihinsel gelişimine katkı sağlar.
MALZEMELER
Çeşitli taşlar ve
renkli guaj boyalar. Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Çocuğunuzla birlikte keyifli bir bahçe veya kumsal turu yaptığınız bir gün çeşitli boyutlarda taşlar toplamanız gerekmektedir. Bu topladığınız taşlardan renkli uğur böcekleri oluşturmanız gerekmektedir. Dilediğiniz renklerde boyayarak ve süsleyerek uğur böceklerine sahip olabilirsiniz.