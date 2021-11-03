Etkinlik Rehberi Uğur böceklerim | Çocuklar için oyunlar

Uğur böceklerim | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Uğur böceklerim | Çocuklar için oyunlar

Uğur böceklerim oyunu boyama, çocukların zihinsel ve psikolojik gelişimi için çok faydalı bir aktivitedir.

03 Kasım 2021, Çarşamba 12:56 Son Güncelleme:
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Çocuklar için oynanan bu oyun onların zihinsel gelişimine katkı sağlar.

MALZEMELER

Çeşitli taşlar ve

renkli guaj boyalar. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR? 

Çocuğunuzla birlikte keyifli bir bahçe veya kumsal turu yaptığınız bir gün çeşitli boyutlarda taşlar toplamanız gerekmektedir. Bu topladığınız taşlardan renkli uğur böcekleri oluşturmanız gerekmektedir. Dilediğiniz renklerde boyayarak ve süsleyerek uğur böceklerine sahip olabilirsiniz.

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