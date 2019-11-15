Uğur Güneş’in herkesten gizlediği aşkı ortaya çıktı

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canladırdığı Yılmaz karateriyle, kısa sürede şöhreti yakalayan Uğur Güneş’in adı daha önce rol arkadaşı Hilal Altınbilek ile aşk iddialarına karışmıştı. Ancak durumun öyle olmadığı ortaya çıktı. Şarkıcı Onur Akay’ın iddiasına göre Uğur Güneş, Levent Eriş’in eski eşi Reyhan Cansu ile aşk yaşıyor.





'Reyhan Cansu ile aşk yaşadığını duyunca şoke oldum'

Onur Akay; Uğur Güneş ve Reyhan Cansu aşkını, "Birkaç arkadaşımla önceki gün Ortaköy'de sohbet ediyordum. Sohbet esnasında oyuncu Uğur Güneş'in, şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığını duyunca şoke oldum. Masadaki arkadaşlarımın bana fotoğrafları göstermesiyle, çok şaşırdım" diyerek ifşa etti.

Levent Eriş ile evliliği 2014 yılında biten Reyhan Cansu, bir dönem Levent Eriş’ten olan oğlunun kaybolduğu iddiaları ile gündeme gelmişti.





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