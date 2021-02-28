Advertorial Uğur Okulları YKS, AYT deneme sınavı

Uğur Okulları YKS, AYT deneme sınavı

Uğur Okulları YKS, AYT deneme sınavı

Uğur Okulları’nın uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz YKS, AYT deneme test sorularını çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

28 Şubat 2021, Pazar 08:53 Son Güncelleme:
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Uğur Okulları, 12’inci sınıfların geleceklerine yön verecekleri üniversiteye giriş sınavına hazırlanırken yararlanabilecekleri YKS - AYT deneme sınavını posta.com.tr aracılığıyla siz değerli öğrencilere ulaştırıyor. Ayrıca soru ve önerileriniz için sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden Uğur Okulları yetkililerine ulaşabilirsiniz.

Soru kitapçığı ve cevap anahtarını aşağıdaki ilgili linkte bulabilirsiniz.

YKS - AYT Deneme Sınavı Soru Kitapçığı  

YKS - AYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

Detaylı bilgi için tıklayınız

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