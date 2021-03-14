Uğur Okulları’ndan 8. Sınıflar için ücretsiz LGS deneme sınavı
Uğur Okulları’nın, 8’inci sınıflar için hazırladığı LGS sınav sorularını çözerek bilgilerinizi test edebilirsiniz.
14 Mart 2021, Pazar 09:24 Son Güncelleme:
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Eğitim kurumunun, alanında uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz LGS deneme sınav soru ve cevaplarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. Ayrıca farklı soru ve önerileriniz için sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden Uğur Okulları yetkililerine ulaşabilirsiniz.
LGS Deneme Sınavı Sözel Soruları
LGS Deneme Sınavı Sayısal Soruları
LGS Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
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