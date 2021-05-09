Advertorial Uğur Okulları’ndan 8. Sınıflar için ücretsiz LGS deneme sınavı

Uğur Okulları’ndan 8. Sınıflar için ücretsiz LGS deneme sınavı

Uğur Okulları’ndan 8. Sınıflar için ücretsiz LGS deneme sınavı

Uğur Okulları’nın, 8’inci sınıflar için hazırladığı LGS sınav sorularını çözerek bilgilerinizi test edebilirsiniz.

09 Mayıs 2021, Pazar 09:02 Son Güncelleme:
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Eğitim kurumunun, alanında uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz LGS deneme sınav soru ve cevaplarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. Ayrıca farklı soru ve önerileriniz için sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden Uğur Okulları yetkililerine ulaşabilirsiniz. 

LGS Deneme Sınavı Sözel Soruları

LGS Deneme Sınavı Sayısal Soruları

LGS Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

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