Advertorial Uğur Okulları’ndan öğrencilere YKS, TYT deneme sınavı

Uğur Okulları’ndan öğrencilere YKS, TYT deneme sınavı

Uğur Okulları’ndan öğrencilere YKS, TYT deneme sınavı

Uğur Okulları’nın alanında uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz YKS, TYT deneme sınavı sorularını çözerek bilgilerinizi test edebilirsiniz.

20 Aralık 2020, Pazar 09:32 Son Güncelleme:
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Uğur Okulları, 12’inci sınıflar için hazırladığı YKS, TYT deneme sınavını posta.com.tr aracılığıyla siz öğrencilere ulaştırıyor. Ayrıca sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden soru ve önerilerinizi bekliyor.

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Soru kitapçıkları ve cevap anahtarını aşağıdaki ilgili linklerde bulabilirsiniz. 



YKS - TYT Deneme Sınavı Soru Kitapçığı


YKS - TYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı


Detaylı bilgi için tıklayın.

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