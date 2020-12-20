Uğur Okulları’ndan öğrencilere YKS, TYT deneme sınavı
Uğur Okulları’nın alanında uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz YKS, TYT deneme sınavı sorularını çözerek bilgilerinizi test edebilirsiniz.
20 Aralık 2020, Pazar 09:32 Son Güncelleme:
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Uğur Okulları, 12’inci sınıflar için hazırladığı YKS, TYT deneme sınavını posta.com.tr aracılığıyla siz öğrencilere ulaştırıyor. Ayrıca sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden soru ve önerilerinizi bekliyor.
Soru kitapçıkları ve cevap anahtarını aşağıdaki ilgili linklerde bulabilirsiniz.
YKS - TYT Deneme Sınavı Soru Kitapçığı
YKS - TYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı