Uğur Okulları’ndan öğrencilere YKS, TYT deneme sınavı

Uğur Okulları, 12’inci sınıflar için hazırladığı YKS, TYT deneme sınavını posta.com.tr aracılığıyla siz öğrencilere ulaştırıyor. Ayrıca sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden soru ve önerilerinizi bekliyor.





Soru kitapçıkları ve cevap anahtarını aşağıdaki ilgili linklerde bulabilirsiniz.









YKS - TYT Deneme Sınavı Soru Kitapçığı





YKS - TYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı





Detaylı bilgi için tıklayın.