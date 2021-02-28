Uğur Okulları’ndan ücretsiz YKS, TYT deneme sınavı
Uğur Okulları’nın alanında uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz YKS, TYT deneme sınavı sorularını çözerek bilgilerinizi test edebilirsiniz.
28 Şubat 2021, Pazar 08:48 Son Güncelleme:
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Ayrıca sorularınız varsa Uğur Okulları’na sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden iletebilirsiniz.
Soru kitapçıkları ve cevap anahtarını aşağıdaki ilgili linklerde bulabilirsiniz.
YKS - TYT Deneme Sınavı Soru Kitapçığı
YKS - TYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
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