Beden Sağlığı Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi!

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi!

Beden Sağlığı

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi!

Şahin, aşılamanın her iki yılda bir tekrarlanması gerektiğini söyledi.

28 Şubat 2021, Pazar 10:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

AŞI SAYESINDE...

Koronavirüse karşı Pfizer/BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman basınına konuştu. Şahin, aşılamayla birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün mayıs sonu veya haziran başında gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu.

 ‘TAMAMEN BITMEYECEK’

 Prof. Dr. Şahin, “Önemli kriter o döneme kadar yeterli sayıda insanın aşılanmış olması. Ancak COVID-19’un kontrol altına alınması, virüsün tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Sadece normal bir yaşama dönebileceğimiz anlamına geliyor” dedi.


İlgili Haberler
5 milyon kişi çare arıyor!


Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Yazarlarımızdan
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Omuz ağrılarınızı önemseyin
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Çetin Çetintaş
15 bin kişiyle Ay Döngüsü serisi
Çetin Çetintaş
Ahmet Özyazgan
Corona virüs ve kök hücre
Ahmet Özyazgan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sık migren atağına en az 6 aylık önleyici tedavi