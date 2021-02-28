Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi!

AŞI SAYESINDE...

Koronavirüse karşı Pfizer/BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman basınına konuştu. Şahin, aşılamayla birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün mayıs sonu veya haziran başında gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu.

‘TAMAMEN BITMEYECEK’

Prof. Dr. Şahin, “Önemli kriter o döneme kadar yeterli sayıda insanın aşılanmış olması. Ancak COVID-19’un kontrol altına alınması, virüsün tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Sadece normal bir yaşama dönebileceğimiz anlamına geliyor” dedi.





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