Türkiye Uğur Şahin: Virüsün mutasyona uğraması endişelendiriyor

Uğur Şahin: Virüsün mutasyona uğraması endişelendiriyor

Türkiye

Uğur Şahin: Virüsün mutasyona uğraması endişelendiriyor

Dünya çapında ilk onaylanan koronavirüs aşısını geliştiren Biontech şirketinin kurucusu bilim insanı Uğur Şahin. CNN International'a konuştu. Aşı çalışmalarında gelinen son noktayı ve salgınla mücadeleyi değerlendirdi; “İlk endişemiz, İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızla yayılan yeni tür gibi virüsün mutasyona uğraması. Bu gerçek bir endişe” dedi.

02 Mart 2021, Salı 20:49 Son Güncelleme:
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Dünya çapında koronavirüse karşı onaylanan her yeni aşı virüsün mutasyona uğramış türleriyle mücadele için umutları artırıyor. Peki çalışmalarda son durum ne? CNN International sorunun yanıtı için, dünya çapında ilk onaylanan koronavirüs aşısını geliştiren Almanya merkezli ilaç firması Biontech'in kurucusu bilim insanı Uğur Şahin ile konuştu.

Sizce tek doz stratejisi ile en kısa sürede herkesi aşılamak ne kadar mümkün? ya da en azından birinci doz ile ikinci doz arasındaki süreyi esnetmek? Bu mümkün mü?"

"Eh işte... Öncelikle aşılama kampanyalarının en hızlı şekilde ilerlemesi çok önemli ve bunun için ilk strateji, ikinci doz için aşı saklamamak olmalı. Dolabımızda aşı kalmamalı, bütün aşıların kullanıldığından emin olmalıyız. "

YETİŞKİNLERDEN SONRA ÇOCUKLARDA DA DENEMELER BAŞLADI

“12-15 yaş arasındaki çocukları aşıladık. şimdi 5-11 yaş aralığındaki çocuklar üzerinde denemelere başlayacağız. ve yine bu yıl 5 yaş altı çocuklarda denemeler yapacağız. bu çok önemli. okulların açılmasını da destekleyecek."

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