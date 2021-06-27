Magazin Uğurtan Sayıner kimdir? Bizimkiler dizisinin Cemil'i neden öldü?

Uğurtan Sayıner kimdir? Bizimkiler dizisinin Cemil'i neden öldü?

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Uğurtan Sayıner kimdir? Bizimkiler dizisinin Cemil'i neden öldü?

Magazin dünyasını yasa boğan ölüm haberi. 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren usta tiyatro sanatçısı 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, yaşamını yitirdi. Bu acı haber sonrası Uğurtan Sayıner kimdir, Bizimkiler dizisinin Cemil'i neden öldü gibi sorular merak edilip araştırılıyor. İşte, Uğurtan Sayıner'ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

27 Haziran 2021, Pazar 20:01 Son Güncelleme:
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Türk televizyonuna damga vuran ve 1989- 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren "Benim adım Cemil" repliğiyle hafızalara kazınan tiyatro sanatçısı 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, yaşamını yitirdi. Sayıner ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi’nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti.

Peki, Uğurtan Sayıner kimdir, kaç yaşında? İşte, Uğurtan Sayıner'ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı.

İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı.

Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Uğurtan Sayıner, Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler gibi dizi film ve filmlerde rol almıştı.

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