Ukrayna Cumhurbaşkanlığı: Diplomatik çözüm şansı daha yüksek

Dünyanın gözü haftalardır Rusya - Ukrayna sınırında Rusya'nın sınırına on binlerce asker yığdığı Ukrayna'dan yeni açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mykhailo Podolyak, Rusya'nın geçen baharda Ukrayna sınırına kuvvetler yığılmasından bu yana 'sürekli büyük psikolojik baskı sağlamak için' düzenli olarak geniş çaplı asker rotasyonları, manevralar ve silah konuşlandırmaları yürüttüğünü söyledi. Podolyak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Durumun dürüst bir değerlendirmesi, gerilimi azaltmak için diplomatik bir çözüm bulma şansının, daha fazla tırmanma tehdidinden hala önemli ölçüde yüksek olduğunu gösteriyor.'

Podolyak'ın açıklamaları Ukrayna'nın diplomatik temasların artırılması adına atılan önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Podolyak, Ukrayna'nın Batılı devletlerin Rus faaliyetleriyle ilgili istihbaratlarının 'önemli bir miktarını' Kiev'den aldıklarına dikkat çekti.

'Hem Ukrayna'nın hem de ortaklarımızın görevi her türlü senaryoya hazırlıklı olmaktır' diyen Podolyak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

'Rusya'nın bu tür faaliyetleri ne kadar sürecek ve hangi amaçla sürdürülüyor? Bu sorunun kesin cevabını yalnızca Kremlin bilebilir. Görevimiz her türlü senaryoya hazırlıklı olmaktır ve biz bu görevi yüzde 100 yerine getiriyoruz.'

ABD'DEN UYARI GELDİ

Açıklama, Washington'un Rusya'nın potansiyel bir tam ölçekli işgale doğru hamlelerini hızlandırdığını ve böyle bir saldırı için ihtiyaç duyacağı güçlerin yüzde 70'ine sahip olduğunu gösterdiğini söylemesinin ardından geldi.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırı boyunca 110 bin asker topladığını, ancak ABD istihbaratının Başkan Vladimir Putin'in gerçekten işgal etmeye karar verip vermediğini belirlemediğini söyledi.

ABD'li yetkililer ayrıca Ukrayna sınırında toplanan Rus gücünün Şubat ortasına kadar yaklaşık 150 bin asker sayısına ulaşacağı konusunda uyardı.







