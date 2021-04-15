Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye ile turizmi artırma çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye ile turizmi artırma çağrısı

Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye ile turizmi artırma çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Turkiye ile turizm faaliyetlerini artırmak ve Türkiye'yi desteklediklerini göstermek istediklerini bildirdi.

15 Nisan 2021, Perşembe 23:29 Son Güncelleme:
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Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısında verimli geçen Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülkesinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteği için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukraynalı ve Türk turistler için özel şartlar hakkında görüştüklerini belirten Zelenskiy, "Ukraynalı ve Türk turist akışını artırmaktan bahsediyoruz. Özellikle şimdi birbirimize destek olmalıyız. Rusların, Rusya'dan Türkiye'ye turizmi sınırlandıracaklarını söylediğini duydunuz. Bu onların kişisel işleridir. Bence biz turizmimizi tam tersine artırmalıyız ve Türkiye'yi desteklediğimizi göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

AA

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