'Ukrayna ile Moldova, Rus askerlerini topraklarında istemiyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın, Moldova'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek, "Ukrayna ile Moldova, Rus askeri birliklerinin, topraklarında olmaması arzusunda birleşiyor. Federalleşme konusundaki planlarının ülkelerimize dayatılmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Zelenskiy ile Moldova Başbakanı Maya Sandu, başkent Kiev'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

''İZİN VERMEYECEĞİZ''

Ukrayna ile Moldova'nın güvenilir ortak olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Ukrayna, Moldova'nın toprak bütünlüğünü desteklemeye ve Transdinyester meselesinin çözüm sürecinde aktif rol almaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, "Ukrayna ile Moldova, Rus askeri birliklerinin olmaması arzusunda birleşiyor. Federalleşme konusundaki planlarının ülkelerimize dayatılmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Moldova Başbakanı Sandu da Moldova'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinden sonra, Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son buldu. Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te AGİT bünyesinde başlayan çözüm görüşmeleri halen devam ediyor.

Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Birleşmiş Milletler (BM) üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmayan Transdinyester'in, kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.

Moldova, Transdinyester bölgesinin kendi toprakları olarak kabul edilmesini, Rusya'nın desteğini alan Transdinyester ise ayrı bir devlet olarak tanınmak istiyor.

AA