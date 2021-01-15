Dünya Ukrayna, Türkiye'yi yeşil bölge statüsüne aldı

Ukrayna, Türkiye'yi yeşil bölge statüsüne aldı

Dünya

Ukrayna, Türkiye'yi yeşil bölge statüsüne aldı

Corona virüs vaka sayılarında düşüşün ardından Ukrayna, Türkiye'yi yeşil bölge statüsüne aldı.

15 Ocak 2021, Cuma 17:00 Son Güncelleme:
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Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakası yoğunluğuna göre 14 günde bir güncellenen listeye göre 128 ülkenin yeşil, 66 ülkenin ise kırmızı kategoride yer aldığı bildirildi.  Kovid-19 vaka sayılarının düşmesiyle Türkiye tekrar listede yeşil bölge statüsüne geçirildi.

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Bu kapsamda Türkiye vatandaşlarının Ukrayna'ya girerken negatif Kovid-19 testi sonucu ibraz etmek veya 14 gün karantinada kalma şartı kalkmış oldu.  Ukrayna, Türkiye'yi 18 Aralık 2020'de kırmızı bölge kapsamına almıştı. 

Son 24 saatte 8 bin 199 Kovid-19 vakası görülen Ukrayna'da 8-24 Ocak dönemi için tedbirler artırılmıştı.


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