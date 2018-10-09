Son dakika: Ukrayna'da cephanelik patladı! Binlerce kişi tahliye ediliyor
Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeydoğusundaki Çernigov kentinin İçnya ilçesindeki büyük bir cephaneliğin patlaması üzerine bölgeden 10 binden fazla kişi tahliye edilirken, civardaki karayolu ve demiryolu ulaşımı durduruldu
Ukrayna'nın Çernigov kentinin İçnya ilçesinde 682 hektar alan üzerinde kurulu olan 6 numaralı cephanelikte, saat 03.40’ta patlama oldu. Patlamanın ardından cephaneliğin 20 kilometre çevresindeki hava sahası uçuşlara kapatılırken, bölgedeki kara ve demiryolu hatlarında ulaşım durduruldu.
10 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Patlamanın hemen ardından, bölgede yaşayan 10 binden fazla insan tahliye edildi.
Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı’nın bölgeye giderek incelemeler yaptıkları bildiriliyor.