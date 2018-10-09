Son dakika: Ukrayna'da cephanelik patladı! Binlerce kişi tahliye ediliyor

Son dakika: Ukrayna'da cephanelik patladı! Binlerce kişi tahliye ediliyor Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeydoğusundaki Çernigov kentinin İçnya ilçesindeki büyük bir cephaneliğin patlaması üzerine bölgeden 10 binden fazla kişi tahliye edilirken, civardaki karayolu ve demiryolu ulaşımı durduruldu