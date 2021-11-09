Dünya Ukrayna'da koronavirüs alarmı! Can kaybında rekor

Ukrayna'da koronavirüs alarmı! Can kaybında rekor

Dünya

Ukrayna'da koronavirüs alarmı! Can kaybında rekor

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 833 kişinin hayatını kaybetmesiyle şimdiye kadarki "en yüksek günlük can kaybı sayısı" kayıtlara geçti.

09 Kasım 2021, Salı 21:16 Son Güncelleme:
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Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 127 bin 461 kişiye Kovid-19 testi yapılırken,18 bin 988 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle 833 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede, salgının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Ülkede 4 Kasım'da 27 bin 377 ile "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedilmişti.

Tam aşılananların sayısı 8 milyonu geçti

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 240 bin 440 kişiye aşı yapıldı.

Ülkede tek doz aşılananların sayısı 11 milyon 546 bin 721 olurken, çift doz uygulananların sayısı 8 milyon 38 bin 54 oldu.

1 Kasım'dan itibaren başkentte tedbirler artmıştı

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Salgının durumuna göre ülkede bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılıyor.

Kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirlerin uygulandığı ülkedeki pek çok yer, kırmızı bölge durumunda.

Başkent Kiev'de artan vakalar nedeniyle, 1 Kasım'dan itibaren kırmızı bölge durumuna geçilmiş ve şehirde tedbirler artırılmıştı.

AA

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