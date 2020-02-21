Dün yaşanan olayda, Ukraynalılar Vuhan'dan tahliyesi yapılan vatandaşların taşındığı otobüslerin önünü keserek şiddet dolu bir protesto düzenledi. Protestoda 9 polis memuru ve bir sivil yaralandı. Koronavirüs giderek daha da yayılırken, Noviy Sanzhari kentinde gözetim altında tutulan vatandaşları getiren otobüslerin şehre girişinin engellenmesi için yollara barikat kuruldu. Ukrayna'da bugüne kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı. Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, 'agresif vatandaşlar' olarak tanımladığı kişilerin Vuhan'dan tahliye edilenleri taşıyan otobüsleri taşlamaya başladığını ve bir otomobilin polis arabasına bilinçli olarak çarpmaya çalıştığını aktardı. Avakov, bu kişilerin cezalandırılacağını duyurdu. Polis, olayla ilişkin soruşturma başlattı. Reuters tarafından bildirilen açıklamada Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, 'hepimiz insanız, hepimiz Ukraynalıyız' hatırlatmasında bulundu.

2 bin 11 kişi yaşamını yitirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 bin 11 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 5, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde iki, Tayvan, Filipinler, Japonya ve Fransa'da da birer kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında 74 bin 185, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 62 ve Makau Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 22 kişide Kovid-19 tespit edildi.