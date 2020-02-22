Ukrayna’da yaşanan koronavirüs paniği valinin istifasıyla sonuçlandı

Ukrayna, Çin’in Wuhan kentinden tahliye ettiği vatandaşlarını, Ternopol Bölgesine yerleştirmiş ve korona virüsü bölge halkında endişe ve itirazlara neden olmuştu.

Yaşananların ardından, Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Ternopol Bölgesi Valisi İgor Sopel’in Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e istifasını sunduğu ve istifanın Zelenskiy tarafından istifanın kabul edildiği belirtildi. Açıklamada, "Ukrayna vatandaşlarının Çin’den tahliye edilmesi sürecinde, Ternopol Bölge Yönetimi’nin halkı yeteri kadar bilgilendirmemesinden dolayı oluşan kargaşa sonucuna ilişkin olarak; Ternopol Valisi İgor Sopel’in istifası, Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy tarafından kabul edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"Bu tahliye bir soykırımdır"

Çin’den tahliye edilen vatandaşların, kendi bölgelerindeki bir sağlık merkezine yerleştirileceğini öğrenen Ternopol halkı, miting düzenleyerek kararı protesto etmiş ve bunun üzerine Ternopol yönetimi toplanarak, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e "Tıbbi imkanlarımız yeterli değil" demiş ve Çin’den gelen vatandaşları karantina için kabul edemeyeceklerini ifade etmişlerdi. Ternopol Bölgesi Vali Yardımcısı Vasiliy Drevyaniy ise bir açıklama yapmış ve açıklamasında, "Çin’den gelenleri burada karantinaya almak, bölge halkına yapılmış bir soykırımdır" ifadelerini kullanmıştı.

Çin’in Wuhan kentinden 20 Şubat Perşembe günü tahliye edilerek Ukrayna’ya getirilen 80’e yakın kişi, 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Noviye Sanjari bölgesine sevk edilmişti. Karantina bölgesinin kendi yaşam yerlerine yakın olmasını protesto eden halk polisle çatışmış ve hükümeti zor durumda bırakmıştı. Bunun üzerine Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir açıklama yapmış ve açıklamasında, "En tehlikeli virüs nefrettir ve bu işi organize edenler hesap verecekler" demişti.

İHA