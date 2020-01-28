Ukrayna'nın Pekin Büyükelçiliği, Çin'de yaşayan vatandaşlarına yeni tip koronavirüs salgını (2019-nCoV) nedeniyle ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu. Büyükelçiliğin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, salgına ilişkin ülkedeki gelişmelerin sürekli takip edildiği ve Çinli muhataplar ile temasta bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Hubey eyaletinde karantina şartlarına maruz kalan Ukrayna vatandaşlarına yardım için gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi. Çin'de yaşayan Ukrayna vatandaşlarına, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle imkanları varsa ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, Ukrayna hükümetinin karar alması durumunda vatandaşların tahliyesi için çalışmaların başlatılacağı vurgulandı.

Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, Ukrayna'da henüz virüsle ilgili endişe edilecek bulguya rastlanmadığını söylemişti.

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