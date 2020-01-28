Ukrayna'dan Çin'deki vatandaşlara çağrı: Terk edin
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavriüs (2019-nCoV) salgını sonrası ülkeler Çin'de yer alan vatandaşları için önlemler almaya devam ediyor. Ukrayna aldığı son karar ile Çin'de yaşayan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Ukrayna'nın Pekin Büyükelçiliği, Çin'de yaşayan vatandaşlarına yeni tip koronavirüs salgını (2019-nCoV) nedeniyle ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu. Büyükelçiliğin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, salgına ilişkin ülkedeki gelişmelerin sürekli takip edildiği ve Çinli muhataplar ile temasta bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, Hubey eyaletinde karantina şartlarına maruz kalan Ukrayna vatandaşlarına yardım için gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi. Çin'de yaşayan Ukrayna vatandaşlarına, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle imkanları varsa ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, Ukrayna hükümetinin karar alması durumunda vatandaşların tahliyesi için çalışmaların başlatılacağı vurgulandı.
Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, Ukrayna'da henüz virüsle ilgili endişe edilecek bulguya rastlanmadığını söylemişti.
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