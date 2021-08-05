Türkiye Ukrayna'dan gelen 5 yangın helikopteri alevlere müdahale için hazırlıklara başladı

Ukrayna'dan gelen 5 yangın helikopteri alevlere müdahale için hazırlıklara başladı

Türkiye

Ukrayna'dan gelen 5 yangın helikopteri alevlere müdahale için hazırlıklara başladı

Ukrayna'dan Isparta Havalimanı'na gelen 5 helikopter, akşam da orman yangınlarına müdahale için hazırlıklarına başladı.

05 Ağustos 2021, Perşembe 01:29 Son Güncelleme:
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Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan etkin şekilde sürüyor. Ukrayna'dan bir şirketten bulunduğu bildirilen 5 yangın helikopteri, Isparta Havalimanı'na geldi.


Ukraynalı pilotlara müdahale sırasında Türk pilotları da eşlik edecek.

Hava karardığında da görev yapacak helikopterler, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Daha fazla su taşıma kapasitesine sahip tek seferde bir bambide yaklaşık 3 ton su taşıyabilen helikopterler, alevlere müdahale için hazırlıklarına başladı.

AA

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