Ukrayna’dan orduya serbest atış izni

Ukrayna parlamentosu orduya uyarı yapmadan ateş açma izni verdi.

07 Aralık 2018, Cuma 00:20
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Ukrayna’dan orduya serbest atış izni

Ukrayna parlamentosu ordunun her kademesindeki askerlere düşmanı gördüğü anda ateş açma izni tanıyan yasayı onayladı. Parlamentonun aldığı karara göre, Ukrayna sınırını ihlal eden herhangi bir askeri kuvvet veya askeri teçhizat uyarı yapılmadan hedef alınacak.

"SINIRLARINI DAHA GÜVENLİ KORUYABİLMEK İÇİN"

Rusya ile zor durumlar yaşayan Ukrayna bu kararla kendi sınırını daha güvenli şekilde koruyacağını duyurdu. Öte yandan parlamento, Ukrayna ve Rusya arasındaki dostluk, işbirliği ve ittifak anlaşmasını genişletmeye de karar verdi

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