Türkiye Ukraynalı dağcı ölü bulundu

Ukraynalı dağcı ölü bulundu

Türkiye

Ukraynalı dağcı ölü bulundu

Dağ tırmanışı için Ukrayna'dan Antalya'ya gelen ve 26 gündür haber alınamayan 42 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı. Ukraynalı dağcının sarp kayalıklardan düşüp öldüğü tahmin ediliyor.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 11:03 Son Güncelleme:
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Yana Kryvosheıa, dağ tırmanışı için 1 Mayıs cumartesi günü Ukrayna'dan Antalya'ya gelmiş, 1 gün sonra Geyiksivrisi Zirvesine çıkmış, annesine oradan haber vermişti. Ukraynalı kadının bıraktığı son mesaj oydu. Bir daha haber alınamadı. Ekipler o günden beri dağda arama yapıyordu.


Ailesi cinayete kurban gittiğini düşünüyordu. Şüpheleri artmıştı, aramalar cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede yoğunlaştı. Çalışmaların son gününde jandarma insanlı keşif uçağı havalandı ve Ukraynalı dağcının cansız bedenine ulaşıldı.


Kayalıklardan JAK Timi tarafından indirilen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Şimdi ölüm sebebi araştırılıyor. Ama şüpheler sarp kayalıklardan düşerek öldüğü yönünde.


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