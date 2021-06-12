Türkiye Ukraynalı modelin ölümüyle ilgili flaş gelişme

Ukraynalı modelin ölümüyle ilgili flaş gelişme

Türkiye

Ukraynalı modelin ölümüyle ilgili flaş gelişme

Sancaktepe’de Ukraynalı model Anzelika Sraufant’ın evinin balkondan düşerek ölümüne ilişkin bir kişi tutuklandı.

12 Haziran 2021, Cumartesi 00:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alınan bilgiye göre Anzelika Sraufant, Sancaktepe’deki evinde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Çevreden olayı görenler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sraufant’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ukraynalı modelin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olay sırasında evde bulunduğu belirlenen B.E. (32) ise gözaltına alındı.

"Ellerimden kayıp düştü"

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli B.E., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli B.E’nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli B.E. hakimlikteki sorgusunda, "O sırada evde Anzelika ile ikimizdik. Balkondan kendisini aşağıya attı. Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu." ifadelerini kullandı.

AA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Gümüş madalya
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Bizim Çocuklar: Eğitimli, disiplinli, Avrupalı…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Eğitim şart
Murat Çelik
Şirin Sever
Şahika Ercümen’den ‘Suya Saygı’ dalışı
Şirin Sever
Banu Şen
Hoşça kal...
Banu Şen
Hakan Çelik
Ambargolar TSK’yı derinden etkiliyor
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yıldırım isabet eden 23 koyun telef oldu