Ukraynalı sporcu 89 metre dalarak dünya rekoru kırdı

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 3'üncü Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda çift palet sabit ağırlık disiplininde Ukraynalı sporcu Natalia Zharkova 89 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kaş Belediyesi'nin desteğiyle İnceboğaz Plajı açıklarında düzenlenen organizasyonu, çift palet sabit ağırlık disiplininde yapılan dalışlarla devam etti.

45 SPORCU MÜCADELE ETTİ

Bu dalda 28 ülkeden 20'si kadın 45 sporcu mücadele etti. Erkeklerde 107 metreye dalan Rus sporcu Alexey Malchanov birinci, 101 metreye dalan Fransız sporcu Arnand Jerald ikinci, 91 metreye dalan İtalyan Antonia Moganoer üçüncü oldu.

Milli sporcu Rüstem Derin ise 78 metreye dalarak 8'inci oldu. Aynı dalda 78 metreye dalan milli sporcu Mahmut Fatih Sevük ve Rüstem Derin yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Eski rekor 75 metre ile Rüstem Derin'e aitti.

Kadınlar kategorisinde ise 89 metreye dalan Rus sporcu Natalia Zharkova dünya rekoru kırdı. Eski rekor altı gün önce Kaş'ta 86 metreye dalan Kolombiyalı Sofia Gomez Uribe'ya ait idi. Bu dalda ikinciliği 86 metreye dalan Slovenya'dan Alenka Artnik, üçüncülüğü zaman farkıyla 86 metreye dalan Kolombiya'dan Sofa Gomez Uribe aldı. Bu dalda Türk sporculardan Derya Can 78 metreye dalarak dünya 5'incisi oldu. Derya Can, bu dalışla kendisine ait olan 73 metrelik Türkiye rekorunu 5 metre daha geliştirmiş oldu.

Şampiyona, yarın yapılan yarışların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.