Instagram’dan üç dilde açıklama yayınlayan model “Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı’nın (Çeşme Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız” dedi.

Sabıkalı işletme

Geçtiğimiz yıl da The Beach of Momo’da çalışan garsonlar, şezlongda güneşlenen bir kadın müşterinin, üzerine buz atmıştı. Çalışanlar, kendilerini uyaran erkek müşteriyle de ağız dalaşına girmiş ve tartışma çıkmıştı. 10 garson bir olup, müşteriyi darbetmişti.

Daria Kyryliuk, kanlar içinde kaldığı fotoğrafı Instagram’dan yayınladı, Türkiye’den bir çok ünlü kendi adlarına özür dileyip destek verdi.

Şeyma Subaşı: Korkunçsunuz

Daria Kyryliuk ile yakın arkadaş olan Şeyma Subaşı korkunç olay karşısında sessiz kalmadı. Arkadaşına destek olan Subaşı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Çok yakın, çok tatlı arkadaşım neler yaşamış... Çok üzüldüm, şoktayım gerçekten! Keşke eğlence mekanları da müşterilerini ağırlarken sadece kazandıkları paraya değil, insanlara nasıl davranacaklarına dikkat etseler! Korkunçsunuz!

Mekandan ilk açıklama geldi

Daria Kyryliuk'un bu açıklamasının ardından Momo yetkilileri yazılı bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:

"31 Temmuz Cuma günü The Beach of Momo’nun otopark kısmında, iki farklı grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak için güvenlik ekibimiz müdahale etmek durumunda kalmıştır. Momo’da geçirdiği vakitlerde kendi arkadaşlarına sergilediği hırçın ve agresif tavırlarından dolayı Daria Kyryliuk’a sevgilisinin korumaları, mekânda bulunduğu süre boyunca eşlik etmiştir. Taraflar güvenli bir şekilde ayrıldıktan sonra Daria Hanım'ın, evine gittiği ve komşusuyla da kavga ettiği ve olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir. 2 Ağustos Pazar günü, Daria Kyryliuk tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında iddia edildiği gibi, meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur. Güvenlik ekibimiz, iki grup arasında çıkan tartışmayı büyük bir özveri ile sonlandırmak için büyük çaba harcamıştır.

Olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra paylaşımın yapılması ve konunun güvenlik darbesi” olarak yansıtılmasının yaşanan gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur.

İlgili kişinin dahil olduğu arkadaş grubunun da 2 Ağustos Pazar günü tekrar The Beach of Momo’ya geldiğini bilginize sunarız. The Beach of Momo olarak, her zaman saygı ve sevgi çerçevesinde, tüm konuklarımızın güven içinde, keyifli vakit geçirmesi için çalışıyoruz.

Sadece kadınlara değil hiçbir konuğumuza uygunsuz müdahalede bulunulması kabul edilemez. Bizler de gerekli işlemleri başlatarak, konuyu yakından takip ediyoruz"

10 garson müşteriyi darbetmişti

