Magazin Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

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Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, Pazarkule Sınır Kapısı'nda, sınırdan geçmeyi bekleyen düzensiz göçmenlere yardım dağıttı.

02 Mart 2020, Pazartesi 13:48 Son Güncelleme:
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Kendi imkanlarıyla sınıra getirdiği yardım malzemelerini dağıtan Ulaş Tuna Astepe, Suriyeli ve Afgan göçmenlere temel gıda malzemeleri, çocuk bezi, mama ve uyku tulumu yardımında bulundu. Ulaş Tuna Astepe, çocuklara moral vermek için onlarla şakalaşıp oyun oynadı. Düzensiz göçmenler de kendilerini ziyaret eden oyuncu Astepe'ye yakın ilgi göstererek, sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.


https://www.instagram.com/p/B9Om-dfhP9b/

Ulaş Tuna Astepe kimdir?

1 Ocak 1988'de İzmit'te dünyaya gelen oyuncu orta okul eğitimini de doğduğu yerde tamamladıktan sonra liseyi İstanbul Lisesi'nde okudu. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Ulaş Tuna Astepe 2008 yılında çekilen Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptıktan sonra tiyatro ve televizyonda çeşitli projelerde yer aldı.

2012 yılında Cam Yapraklar oyununda rol aldı. Daha sonra izleyici onu Kenan İmirzalıoğlu'nun başrol oynadığı Karadayı dizisinde Orhan karakterine hayat verdi. En son televizyonda Analar ve Anneler'de rol aldıktan sonra 2018'de de ATV'de yayın hayatına başlayan Sen Anlat Karadeniz'de "Tahir" karakterine hayat verdi.

Ulaş Tuna Astepe sosyal medyayı sık kullanmıyor. Adına beğeni sayfaları açılan Ulaş Tuna Astepe çok az fotoğraf paylaşıyor. 

Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı projeler

Diziler

  • Analar ve Anneler - 2015 (Mustafa),
  • Karadayı - 2012-2015 (Orhan Kara),
  • Rüya-2017 (Alaz),
  • Sen Anlat Karadeniz - 2018 (Tahir)

Filmler

  • Körfez - 2016 (Selim)

Kısa film

  • Balık Havuzu - 2015,
  • Meşakkat ve Karısı - 2013,
  • Zayiat - 2013 (Mete),
  • Üniversiteli - 2010

Tiyatrolar

  • Babamın Cesetleri - 2013,
  • Cam Yapraklar - 2012,
  • Bayrak - 2011


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