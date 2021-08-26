Türkiye Ulaştırma Bakanlığı'ndan FSM'deki çalışmayla ilgili açıklama

Ulaştırma Bakanlığı'ndan FSM'deki çalışmayla ilgili açıklama

Türkiye

Ulaştırma Bakanlığı'ndan FSM'deki çalışmayla ilgili açıklama

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışması ile tamamlanacak. Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacaktır' denildi.

26 Ağustos 2021, Perşembe 16:24 Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılacak askı halatı değiştirme çalışmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "FSM köprüsünün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışması ile tamamlanacaktır. Çalışmalar esnasında köprü trafiği hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir" bilgileri yer aldı.


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