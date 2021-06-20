Ülkeyi alarma geçirmişti! Jürgen Conings ölü bulundu

Belçika'da yaklaşık 1 ay önce birliğinden ağır silahlar çalarak ortadan kaybolan ve "terör tehdidi" oluşturduğu belirtilen firari aşırı sağcı asker Jürgen Conings'in ölü bulunduğu bildirildi.

Belçika basınındaki haberlere göre, aşırı sağcı askeri arama operasyonlarının yürütüldüğü ormanlık alanın yakınındaki Maaseik adlı kasabanın belediye başkanı, bisiklet gezintisi sırasında çevreye ağır koku yayan bir cesede rastladı.

Belediye Başkanı Johan Tollenaere, polis ve itfaiyeye haber verdi. Yerel basındaki haberlere göre, cesedi ve bölgeyi inceleyen polis yetkilileri, cesedin Conings'e ait olduğunu bildirdi.

Kesin kararın verilmesi için cesede otopsi yapılacağı açıklandı. Savcılık yetkilileri, ilk incelemeler sonucunda Conings'in ateşli silahla intihar ettiğinin değerlendirildiğini ifade etti.

Conings'in camilere saldırı düzenleyebileceği ihtimaline karşı Limburg bölgesindeki bazı camiler kapatılmış, bazılarında da sıkı güvenlik tedbirleri alınmıştı.

Conings'in firarından sonra Belçika ordusundaki 30 kadar askerin radikal eğilimleri nedeniyle takip edildiği, Conings'in bunlardan biri olduğu açıklanmıştı. Buna rağmen özel eğitimli askerin neden silahlara erişimine izin verildiği eleştiri konusu olmuştu.

AA



