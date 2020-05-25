Türkiye Ulu Cami'ye gelenlere İslam'ı anlatan Filozof Ramazan akıl hastanesine yatırıldı

Ulu Cami'ye gelenlere İslam'ı anlatan Filozof Ramazan akıl hastanesine yatırıldı

Türkiye

Ulu Cami'ye gelenlere İslam'ı anlatan Filozof Ramazan akıl hastanesine yatırıldı

Tarihi Ulu Cami'ye gelen ziyaretçilere İslam'ı anlatan ve halk arasından Filozof Ramazan olarak bilinen Ramazan Böçkün, akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle hastaneye yatırıldı. Böçkün'ün psikiyatri kliniğine yatırılması sosyal medyada gündem oldu.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 15:51 Son Güncelleme:
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'ye gelen ziyaretçilere caminin tarihini ve İslam'ı gönüllü olarak anlatan 'Filozof Ramazan' lakaplı Ramazan Böçkün, hakkındaki şikayet nedeniyle 2016 yılında gözaltına alındı.

Diyarbakır 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davası, psikiyatri hastanesinde tedavi edilmesi şartıyla sonuçlanan Böçkün, Elazığ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne yatırıldı.

Böçkün'ün, hastaneye yatırılması sosyal medyada gündeme geldi. Sosyal medyada bazı kişiler Böçkün'ün akıl hastası olmadığını savunarak, serbest bırakılmasını istedi.

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