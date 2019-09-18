2005 yılında bir proje olarak hayata geçirilen Uludağ Sözlük ve 2009'da kurulan İnci Sözlük, artık inşaat sektöründe katma değer elde etmek için kullanılacak. İnşaat şirketi sahibi Emin Adanur'un satın aldığı iki sözlük de geniş kitlelere hitap ediyor.

Uludağ Sözlük günde 850 bin kez ziyaret ediliyor. 70 bine yakın yazarı olan Uludağ Sözlük, Ekşi Sözlük'ten sonra Türkiye'nin en büyük ikinci sözlük oluşumu.

İnci Sözlük ise eski günlerinden uzak olsa da kurulduğu dönemlerde elde ettiği imajı, kendine has jargonu ve özgün mizah anlayışıyla hala çok fazla kişiye ulaşıyor. 1 milyon 200 bin kez ziyaret edilen İnci Sözlük, sosyal medyada da oldukça aktif.