Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da neredeyse aralıksız olarak 3 gündür devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının bugün son bulması beklenirken kar kalınlığı 44 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığı gündüz saatlerinde eksi 10 derece olarak ölçüldü.

HİZMET VEREMEDİ

Sisli havanın da etkili olduğu Uludağ’da sürücüler araç kullanmakta zorlanırken kayak pistleri kar basma makinelerinin çalışmaması sebebiyle boş kaldı. Telesiyej makineleri de hizmet vermedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre sisli havanın da etkisinin bugün son bulacağı, yerini açık ve güneşli bir havaya bırakacağı öğrenildi.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)