Bursa Uludağ’da, 1 Aralık’ta kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan’ın ve Efe Sarp’ın cansız bedenleri arama çalışmalarının 17’nci gününde bulunmuştu. Ailesi tarafından cesedi İstanbul’a getirilen Alpaslan için Büyükçekmece Kuba Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailenin çok sayıda yakını katıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de acılı aileyi törende yalnız bırakmadı.

"Mekanı cennet olsun"

Mert Alpaslan’ın ailesine taziye dileklerinde bulunan Başkan Akgün, "Merhuma yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Dağcılarımız Mert Alpaslan ve Efe Sarp’ın cansız bedenleri arama çalışmalarının 17. gününde bulunmuştu. Çok üzgünüz. Allah tüm sevenlerine sabır versin. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Dağcının eşi Burcu Alpaslan, eşinin camiye getirilen tabutunu görünce sinir krizi geçirdi. Kriz geçiren Burcu Alpaslan’ı yakınları sakinleştirme çalıştı. Mert Alpaslan’ın ailesinin taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldukları görüldü. Dağcının ailesi tören boyunca ayakta durmakta güçlük çekti.

"Acımızı, ümidimizi paylaştılar"

Dağcının halası Sedef Sayar, "Herkesin elinden geldiğini yaptığına inanıyorum. Maddi ve manevi olarak da bizim yanımızda oldular. Biz oradaydık ama ailenin diğer fertleri İstanbul’daydı ama sanki kardeşlerimizle birlikte gibiydik. Hakikaten acımızı paylaştılar, umudumuzu paylaştılar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Mert harika, pırıl pırıl bir çocuktu. Tek kelimeyle harikaydı, yaşam doluydu, çok iyi bir insandı. Türkiye çok değerli iki gencini kaybettiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Mert Alpaslan ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından TÜYAP Büyülçekmece mezarlık alanına defnedildi.

Efe Sarp'ın babasından açıklama

Uludağ’da zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolmalarından 17 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan iki arkadaştan Efe Sarp’ın (37) cenazesi, memleketi Aydın’ın Karacasu ilçesine getirildi. Efe Sarp’ın naaşı Bursa Adli Tıp Kurumundaki inceleme ve otopsilerin ardından ailelere teslim edildi. Kara yoluyla Aydın’ın Karacasu ilçesine getirilen cenaze, belediyenin gasilhanesine kaldırıldı. Baba Tangör Sarp, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapacak bir şey olmadığını olayı kader olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Aklın böyle düşündüğünü fakat kalbin farklı söylediğini ifade eden Sarp, şöyle konuştu: "Makine mühendisi olan oğlum çok zeki ve başarılıydı. Bize uğramadan dağa çıktılar. Uğrasalardı belki böyle olmazdı. Günübirlik gittiği için öyle yapmamışlar. Kaybolduklarında şansızlığa uğramışlar. Yolu da bulmuşlar çok güzel fakat karşıdan karşıya geçerken suyun içine düşmüşler. Düşünce ne olur? Eksi 16 derece?Hipotermi olmuş, 100 metre gitmiş düşmüş. Çok zekiydi, bir değer kayboldu."

Tangör Sarp’ın komşusu Makbule Ayhan ise ölüm haberine çok üzüldüklerini dile getirdi. Sarp’ın cenazesinin yarın cuma namazının ardından Cumaönü Camisi’nden kaldırılacağı öğrenildi.

İHA