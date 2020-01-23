Uluslararası oyun, espor ve dijital eğlence fuarı başlıyor

Uluslararası oyun ve espor fuarı GIST, 30 Ocak’ta kapılarını yarıyıl tatilinde aileler için açıyor. Oyun, espor ve dijital eğlence fuarı Gaming İstanbul bu yıl 100 bin oyuncu ve oyun severi ağırlamaya hazırlanıyor.

Gaming İstanbul'da çocuklar hem yurt içinden ve yurt dışından gelen oyun profesyonelleriyle tanışma hem de sevdikleri oyunların en güncel versiyonlarını görme fırsatı yakalayacak. Ailelere özel olarak hazırlanan ‘çocuk oyun alanı’ ile Türkiye’de bir ilkin gerçekleştirildiği fuarda; 4 gün boyunca saat 10:00 ve 18:00 arası survivor oyunları, slime, ebru, ahşap, denge gibi çocukların hayal dünyalarını ve yaratıcılıklarını geliştirecek pek çok eğlenceli ve sanatsal aktivite ile çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Çocukların favori oyun karakterlerini canlı olarak görebildiği cosplay yarışmaları da bu yıl yine renkli görüntülere sahne olacak