Türkiye Uluslararası tasarım yarışmasında bir ilk

Uluslararası tasarım yarışmasında bir ilk

Türkiye

Uluslararası tasarım yarışmasında bir ilk

Ünlü marka dünyanın en prestijli tasarım ve inovasyon ödülleri arasında gösterilen Plus X Awards’a damga vurdu ve 65 ödülle yarışma tarihine geçecek bir başarıya imza attı.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 12:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yaklaşık 20 yıldır uluslararası ölçekte düzenlenen tasarım ve inovasyon yarışması Plus X Awards, teknoloji, spor ve yaşam alanlarına dokunan küresel markaları ödüllendirdi. Almanya’da düzenlenen organizasyon kapsamında tasarımlarıyla toplam 65 ödül almaya hak kazanan Vestel, yarışmanın tarihine geçti ve Plus X Awards organizasyonunun en önemli ve en özel ödülü olan “En Yenilikçi Marka 2021” unvanını da aldı.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan “Türkiye’yi dünyanın dört bir yanında gururla temsil eden bir marka olarak tasarımlarımızın dünya devlerini geride bırakması bizleri çok mutlu etti. Vestel olarak Türkiye’nin adını tasarımda da dünya markası yapma yolunda adımlar atmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Yalnızca kendi hakkınızı demokrasi sanırsanız…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Bugün
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Beyin göçü
Hakan Çelik
Murat Çelik
Beşiktaş ve hayat
Murat Çelik
Banu Şen
Antik dünyadan bugüne her dönemin merkezi Didim
Banu Şen
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aşı randevusuyla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden tepki!