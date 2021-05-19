Uluslararası tasarım yarışmasında bir ilk

Yaklaşık 20 yıldır uluslararası ölçekte düzenlenen tasarım ve inovasyon yarışması Plus X Awards, teknoloji, spor ve yaşam alanlarına dokunan küresel markaları ödüllendirdi. Almanya’da düzenlenen organizasyon kapsamında tasarımlarıyla toplam 65 ödül almaya hak kazanan Vestel, yarışmanın tarihine geçti ve Plus X Awards organizasyonunun en önemli ve en özel ödülü olan “En Yenilikçi Marka 2021” unvanını da aldı.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan “Türkiye’yi dünyanın dört bir yanında gururla temsil eden bir marka olarak tasarımlarımızın dünya devlerini geride bırakması bizleri çok mutlu etti. Vestel olarak Türkiye’nin adını tasarımda da dünya markası yapma yolunda adımlar atmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.