Uluslararası uçuşlar öncesi aşı yaptırmak zorunlu olacak

Avustralya'nın milli havayolu şirketi Qantas'ın CEO'su Alan Jones, corona virüs aşılarının kullanıma hazır hale gelmesinden sonra, uluslararası seferlerde yolcuların aşı yaptırmış olmalarını şart koşacaklarını söyledi.

Alan Jones, Avustralya yayın kuruluşu Nine News'a açıklamasında taşıma sözleşmesinde değişiklik yaparak yolcuların uçağa binmeden önce Covid-19 aşısı yaptırdıklarını kanıtlamalarını isteyeceklerini belirtti.

Jones, iç hatlarda bunun gerekli olup olmayacağını o dönemdeki koşulların belirleyeceğini ifade ederek "Ama uluslararası uçuşlarda, gelen ve giden yolcular için bunun bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Diğer şirketler de aynı yolu izleyebilir

Qantas, uluslararası seyahatler için aşı zorunluluğunu gündeme getiren ilk havayolu şirketi oldu. Ancak diğer şirketlerin de aynı yolu izleyebileceği belirtiliyor.

Joyce başka havayolu şirketlerinde de aynı görüşte olduğunu söyledi.







