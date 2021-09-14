Roscosmos basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya’nın uzayda çekilmesi planlanan ilk film için seçtiği ekibin Soyuz MS-19 roketi ile uzaya gönderilmesi öncesinde UUİ yörünge yüksekliğinin 750 metre yükseltildiği belirtildi.

Açıklamada, “Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörünge yüksekliği, Soyuz MS-19 insanlı uzay aracının gelişine ve Soyuz MS-18 uzay aracının Dünya'ya dönüşüne hazırlık çalışmaları kapsamında düzeltildi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre UUİ’nin Rusya’ya ait kısmındaki ‘Zvezda’ modülünün motorları, Moskova saati ile 21.54’te (TSİ ile aynı) normal bir şekilde devreye girdi ve 31 saniye çalıştı. Manevra sonrasında istasyon yörüngesinin ortalama yüksekliği 750 metre arttı.

Rusya’nın uzayda çekilmesi planlanan ilk film için seçtiği oyuncu Yuliya Peresild ve yönetmen Klim Şipenko, kozmonot Anton Şkaplerov ile birlikte 5 Ekim’de Baykonur İstasyonu’ndan Soyuz-2.1a füzesinin taşıdığı Soyuz MS-19 uzay aracı ile uzaya gönderilecek.

Şipenko ve Peresild’in ‘Meydan Okuma’ adlı filmin çekimlerinden sonra 17 Ekim’de Soyuz MS-18 uzay aracı ile kozmonot Oleg Novitskiy ile birlikte Dünya’ya dönmeleri bekleniyor.