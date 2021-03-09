İddialı yapımları ile yayın hayatını sürdüren Kanal D, internete özel içerikleri ile dijital yayıncılıkta da yer almak için hazırlıklara başladı. Ücretsiz olarak sadece Kanal D Dijital platformlarında yayınlanacak Girift, yakında kanald.com.tr, Kanal D mobil uygulamaları ve Youtube Kanal D kanalında takipçilerle buluşacak. Girift oyuncularından biri de başarılı oyuncu Ümit Acar. Dizinin yayınlanmasına az bir süre kala Ümit Acar'ın kim olduğu merak ediliyor. Ümit Acar'ı biraz daha yakından tanıyalım...

ÜMİT ACAR KİMDİR?

Türk müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu Ümit Acar, 3 kasım 1955 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi. Ailesinin üç çocuğundan birisi olan Ümit Acar, İstanbul Kabataş'ta doğduktan sonra 4 yaşında ailesi ile birlikte Bakırköy'e taşındı. Sultanahmet Ticaret Lisesinde lise öğrenimini tamamlayan Acar, daha sonra İstanbul Belediye Konservatuarı Üsküdar Musiki Cemiyetinde eğitim aldı. 1980 yılında arkadaşının kendi adına Türkiye Sinema Kralı Yarışmasına başvurması ile yarışmaya katılan Acar, o yıl Türkiye Sinema Kralı seçildi.

ÜMİT ACAR EVLİ Mİ?

Bu yarışmada hem para ödülü almış hem de bu yarışma nedeniyle 5 filmde oyunculuk yapmıştır. 33 yıl süresince 350'den fazla sette bulunan Acar, çok sayıda dizi ve sinema filmi ile 100'ün üzerinde reklam filminde rol aldı. 1994 yılında Uzun Gece / Eshab-ı Kehf televizyon filminin çekimleri esnasında İzmir ili Selçuk ilçesine gelen oyuncu, burada eşi Beray ile tanışmış ve bu evliliklerinden Doğa isimli bir kız çocukları bulunmaktadır. Aynı zamanda udi olan Acar, şu anda Selçuk ilçesinde Altın Artemis Musiki Cemiyeti ve Kuşadası Musiki Cemiyeti Şefliğini yapmaktadır.

ÜMİT ACAR FİLMLERİ

Kurtlar Vadisi Pusu (2010) Ersoy Ulubey

Ayakta Kal (2008) Sadıkİstiklal: Şahin Bey (2007) Mehmet Sait

İstiklal: Şehit Kamil (2007) Mehmet Said

İstiklal: Kara Yılan (2007) Şahin Bey

Dövme (2007)

Veysel Karani (2007)

Büyük Buluşma 4. Sezon (2007) Amil

Annenin Oyunu (2006)

Rüyalarda Buluşuruz (2006) Mahmut

İyi ki Varsın (2006) İrfan

Büyük Buluşma 3. Sezon (2006) Amil

D@bbe (2005) Polis

O Şimdi Mahkum (2005) Baba

Ümmü’nün Türküsü (2005)

Asla Unutma (2005) Fırat

Kırık Kanatlar (2005) Genç Yetkili

Büyük Buluşma 2. Sezon (2005) Amil

Tabut (2004)

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)

Büyük Buluşma 1. Sezon (2004) Amil

Hekimoğlu (2003) Çömlekçi

Estağfurullah Yokuşu (2003) Kadavra Süleyman

Güvercin Vadisi (2002)

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (2002)

Ruhların Cinayeti (2000)

Güneşin Battığı Yer (2000)

Ne Ekersen (1997)

İnsan Kurdu (1997)

Emir Sultan (1997) Fırtına Rıza

Tersine Akan Nehir (1996)

Deniz Kızı (1995)

Bizim Ev (1995)

İslam Adalettir (1994)

Gülcan-1 (1994)

Gülcan-2 (1994)

Gülcan-3 (1994)

Babalar da Ağlar (1993)

Hüdayi Yolu / Aziz Mahmud Hüdai Hz. (1993) Kaçak

Hasat / Hacı Bayram-ı Veli Hz. (1993) Akşemsettin

Uzun Gece / Eshab-ı Kehf (1993) Yemliha

Vatan Sağolsun (1993)

Kopuk Dünyalar (1992)

Sözde Kızlar (1990)

Reis Bey (1988) Mahkum

Piknik (1988)

Gölet (1987)

Jaguar (1987)

Adı Ökkeş (1987)

Yazgı (1987) Harun

Temas (1987)

Asi Kabadayı (1986)

Hekimoğlu (1986)

Ağlama (1986) Murat

İntikamcı (1986)

Tabancamın Sapını (1986)

Ölümsüz (1982)

İntikam Yemini (1981)

Oniki Çılgın Kız (1975)

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GİRİFT OYUNCULARI

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Haydar Işık’ın üstlendiği Girift’in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerini Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Mazhar Selçuk Alaca ve Cahit Kaşıkçılar’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş, Metisha Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Burhan Çelik de yer alıyor. Girift’in senaryosunu ise Emine Karataş ve Özlem Bölükbaşı kaleme alıyor.



