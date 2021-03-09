Ümit Acar kimdir? Hayatına birçok başarı sığdırmış usta oyuncu Ümit Acar'ın hayatı....
Kanal D’nin çok yakında dijital platformunda yayınlanmaya başlayacak olan dizisi 'Girift' için nefesler tutuldu. Sanat hayatı boyunca bir çok başarılı projede yer alan usta oyuncu Ümit Acar, dizinin başrol oyuncularından biri. Ümit Acar kimdir, Ümit Acar kaç yaşında ve nereli gibi sorular merak ediliyor. İşte Ümit Acar'ın hayatı ve rol aldığı filmler...
09 Mart 2021, Salı 11:28 Son Güncelleme:
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İddialı yapımları ile yayın hayatını sürdüren Kanal D, internete özel içerikleri ile dijital yayıncılıkta da yer almak için hazırlıklara başladı. Ücretsiz olarak sadece Kanal D Dijital platformlarında yayınlanacak Girift, yakında kanald.com.tr, Kanal D mobil uygulamaları ve Youtube Kanal D kanalında takipçilerle buluşacak. Girift oyuncularından biri de başarılı oyuncu Ümit Acar. Dizinin yayınlanmasına az bir süre kala Ümit Acar'ın kim olduğu merak ediliyor. Ümit Acar'ı biraz daha yakından tanıyalım...
ÜMİT ACAR KİMDİR?
Türk müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu Ümit Acar, 3 kasım 1955 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi. Ailesinin üç çocuğundan birisi olan Ümit Acar, İstanbul Kabataş'ta doğduktan sonra 4 yaşında ailesi ile birlikte Bakırköy'e taşındı. Sultanahmet Ticaret Lisesinde lise öğrenimini tamamlayan Acar, daha sonra İstanbul Belediye Konservatuarı Üsküdar Musiki Cemiyetinde eğitim aldı. 1980 yılında arkadaşının kendi adına Türkiye Sinema Kralı Yarışmasına başvurması ile yarışmaya katılan Acar, o yıl Türkiye Sinema Kralı seçildi.
ÜMİT ACAR EVLİ Mİ?
Bu yarışmada hem para ödülü almış hem de bu yarışma nedeniyle 5 filmde oyunculuk yapmıştır. 33 yıl süresince 350'den fazla sette bulunan Acar, çok sayıda dizi ve sinema filmi ile 100'ün üzerinde reklam filminde rol aldı. 1994 yılında Uzun Gece / Eshab-ı Kehf televizyon filminin çekimleri esnasında İzmir ili Selçuk ilçesine gelen oyuncu, burada eşi Beray ile tanışmış ve bu evliliklerinden Doğa isimli bir kız çocukları bulunmaktadır. Aynı zamanda udi olan Acar, şu anda Selçuk ilçesinde Altın Artemis Musiki Cemiyeti ve Kuşadası Musiki Cemiyeti Şefliğini yapmaktadır.
ÜMİT ACAR FİLMLERİ
Kurtlar Vadisi Pusu (2010) Ersoy Ulubey
Ayakta Kal (2008) Sadıkİstiklal: Şahin Bey (2007) Mehmet Sait
İstiklal: Şehit Kamil (2007) Mehmet Said
İstiklal: Kara Yılan (2007) Şahin Bey
Dövme (2007)
Veysel Karani (2007)
Büyük Buluşma 4. Sezon (2007) Amil
Annenin Oyunu (2006)
Rüyalarda Buluşuruz (2006) Mahmut
İyi ki Varsın (2006) İrfan
Büyük Buluşma 3. Sezon (2006) Amil
D@bbe (2005) Polis
O Şimdi Mahkum (2005) Baba
Ümmü’nün Türküsü (2005)
Asla Unutma (2005) Fırat
Kırık Kanatlar (2005) Genç Yetkili
Büyük Buluşma 2. Sezon (2005) Amil
Tabut (2004)
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)
Büyük Buluşma 1. Sezon (2004) Amil
Hekimoğlu (2003) Çömlekçi
Estağfurullah Yokuşu (2003) Kadavra Süleyman
Güvercin Vadisi (2002)
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (2002)
Ruhların Cinayeti (2000)
Güneşin Battığı Yer (2000)
Ne Ekersen (1997)
İnsan Kurdu (1997)
Emir Sultan (1997) Fırtına Rıza
Tersine Akan Nehir (1996)
Deniz Kızı (1995)
Bizim Ev (1995)
İslam Adalettir (1994)
Gülcan-1 (1994)
Gülcan-2 (1994)
Gülcan-3 (1994)
Babalar da Ağlar (1993)
Hüdayi Yolu / Aziz Mahmud Hüdai Hz. (1993) Kaçak
Hasat / Hacı Bayram-ı Veli Hz. (1993) Akşemsettin
Uzun Gece / Eshab-ı Kehf (1993) Yemliha
Vatan Sağolsun (1993)
Kopuk Dünyalar (1992)
Sözde Kızlar (1990)
Reis Bey (1988) Mahkum
Piknik (1988)
Gölet (1987)
Jaguar (1987)
Adı Ökkeş (1987)
Yazgı (1987) Harun
Temas (1987)
Asi Kabadayı (1986)
Hekimoğlu (1986)
Ağlama (1986) Murat
İntikamcı (1986)
Tabancamın Sapını (1986)
Ölümsüz (1982)
İntikam Yemini (1981)
Oniki Çılgın Kız (1975)
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GİRİFT OYUNCULARI
Yönetmenliğini ve yapımcılığını Haydar Işık’ın üstlendiği Girift’in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerini Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Mazhar Selçuk Alaca ve Cahit Kaşıkçılar’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş, Metisha Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Burhan Çelik de yer alıyor. Girift’in senaryosunu ise Emine Karataş ve Özlem Bölükbaşı kaleme alıyor.