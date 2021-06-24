Ümit Kantarcı Star TV ekranlarında yayınlanan Kazara Aşk dizisindeki performansının ardından merak edilmeye başlandı. Yıllardır oyunculuk ve televizyon dünyasının içinde olan Ümit İbrahim Kantarcı, pek çok başarılı dizi ve filmde yer aldı, İşte yakışıklı oyuncu hakkında merak edilenler…

ÜMİT İBRAHİM KANTARCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

10 Ekim 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Ümit İbrahim Kantarcılar, tiyatro hayatına ilk olarak okul tiyatrosunda başladı.

Sonrasında ise Antalya Belediye Tiyatrosu’nda oyunlar oynayan Ümit Kantarcılar Antalya Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenen “Midirfillik” oyunuyla ödül aldı.

2005 senesinde Müjdat Gezen konservatuvarına giren başarılı oyuncu MGSM’deki eğitiminin ardından Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başladı.

Ümit Kantarcılar, 2014 senesinde meslektaşı Gamze Topuz ile evlendi.

ÜMİT KANTARCILAR HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2006: İki Aile (Konuk oyuncu)

2010: Çakıl Taşları (Başrol)

2011: Küçük Sırlar (Yardımcı Karakter)

2011: Yerden Yüksek (Yardımcı Karakter)

2012: Babalar ve Evlatlar: (Yardımcı Karakter)

2013-2014: Pis Yedili (Ceyhun-Yardımcı Karakter)

2015: Şehrin Melekleri (Gürkan-Başrol)

2016: Rengarenk (Aras-Başrol)

2017-2018: Kanatsız Kuşlar: (Onur-Başrol)

2019-2020: Vuslat (Kerem Saltuk- Başrol)

2021: Kazara Aşk (Civan Saydam-Başrol)

ÜMİT KANTARCININ OYNADIĞI FİLMLER

2019 Bizim Semtin Çocukları (Sinema Filmi-Başrol)

2018: Savaş (Sinema filmi-Yardımcı karakter)

2014 Kızlar ve Anneleri (Yarışma-Sunucu)