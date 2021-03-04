Siyaset Ümit Özdağ'ın istifasına Meral Akşener'den ilk tepki

Ümit Özdağ'ın istifasına Meral Akşener'den ilk tepki

Siyaset

Ümit Özdağ'ın istifasına Meral Akşener'den ilk tepki

İYİ Parti lideri Meral Akşener, istifa ettiğini canlı yayından duyuran İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile ilgili, 'Bu an itibarıyla yollar ayrılmış olduğu için prensibimdir; ayrı bir yoldan hiçbir siyasiyi peşinen suçlamak, ona hakaret etmek gibi bir tavrım bugüne kadar olmadı, bizden ayrılmış milletvekilleri dahil olmak üzere' dedi.

04 Mart 2021, Perşembe 13:46 Son Güncelleme:
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partililerle birlikte Sivrihisar ilçesinde ziyarette bulunduğu esnafla sohbet etti ve sorunlarını dinledi. Ziyaretlerin ardından gazetecilerin, gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Akşener, "Esnafın dertlerini dinledik ve ona yönelik çare oluşturabilecek çözümleri hayata geçirmek için gayretlerimiz olacak. İktidarı, bu konuda uyarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Özdağ'ın, partisinden istifa ettiğinin hatırlatılması üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"Ben bugün milletin, esnafın, çiftçinin, işsizin, emeklinin, hayvan yetiştiricisinin meselelerini, gezdiğimiz her yerde bunlarla ilgili üniversite mezunu işsiz gençlerin sorunlarını dinleyip onları, kamuoyunun öznesi haline getirmeye gayret eden bir politikacıyım. 'Sayın Özdağ'ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz' dediniz. Kendisine siyasi hayatında başarılar diliyorum. Bu an itibarıyla yollar ayrılmış olduğu için prensibimdir; ayrı bir yoldan hiçbir siyasiyi peşinen suçlamak, ona hakaret etmek gibi bir tavrım bugüne kadar olmadı, bizden ayrılmış milletvekilleri dahil olmak üzere. Dolayısıyla şimdi milletin huzuruna çıkıp milletimiz herkesi tartacak. Temel hakem, millettir, hep birlikte göreceğiz. Hayatta başarılar diliyorum."

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