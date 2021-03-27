Pandemiyle beraber günümüzde internet kullanımı hızlı bir şekilde artış gösterdi. İnternetin bu denli yaygın olarak kullanılmasıyla Yurtdışı ihracatında dijital pazarlama oldukça önemli bir hal almaya başladı. “We Are Social ve Hootsuite” verilerine göre 2020 yılında dünyada 4,5 milyar kişi aktif olarak internet kullanmaktadır. Ülkemizdeyse TUİK verilerine göre 16-74 yaş aralığı internet kullanım oranı %75,3 iken 2020 yılında pandeminin etkisiyle beraber internet kullanımı %79 oldu. İnternet kullanımının artmasıyla beraber dijital pazarlama kanalları çok daha fazla önem kazanır duruma geldi. Dijital pazarlamanın önem kazanmasıyla birlikte e-ticaret sitelerinden endüstriyel fabrikalara, sağlık sektöründen turizm sektörüne kadar birçok sektörün ilgi alanı dijital pazarlama oldu. Hatta bazı sektörler ticareti dijital pazarlama kanalları üzerinden sürdürmekte ve müşterilerini dijital pazarlama sayesinde kazanmaktadır.

Dijital Pazarlamanın Yurtdışı İhracatı İçin Ne Gibi Avantajları Vardır?

Dijital pazarlamada istenilen ülkeleri, eyaletleri hedeflemek mümkündür. Geleneksek medyaya göre en büyük avantajlarından birisi istenilen ülkeyi ve eyaleti hedefleyebilmektir. Bu sayede reklamınızı sadece istediğiniz konumdaki kullanıcı görebiliyor ve daha iyi geri dönüşler elde etme imkanı bulabiliyorsunuz.

Arama motorları reklamlarındaysa en büyük avantaj, gösterim başına değil kullanıcı web sitenize geldikten hatta gelişmiş reklamlarla beraber belli bir süre sonra sadece telefon araması, WhatsApp tıklaması, formlar, sepete ekleme, alışverişi tamamlama gibi etkileşimler tamamlatıldıktan sonra da para ödeyebiliyorsunuz. Bu da reklam verenler için büyük bir avantaj haline geliyor.

Yurtdışı Pazarlama İçin Nereden Başlanmalıdır?

Strateji ve Analiz

Dijital pazarlama kanallarını kullanarak yurtdışında ihracat yapmak istiyorsanız öncelikli olarak iyi bir analiz ve strateji yapmanız gerekecektir. Sizin ürününüze veya hizmetinize en çok ilgi gösterecek ülkeleri belirlemelisiniz. Bu belirlemeyi yaparken de öncelikli olarak hedefleyeceğiniz ülkedeki rakiplerinizin iyi analiz edilmesi gerekilmektedir. Rakiplerinizden öne çıktığınız detaylar not alınmalı ve pazarlama yapılırken bu detaylar vurgulanmalıdır. Rakip analizi yaparken ücretli veya ücretsiz çeşitli araçları kullanarak rakip analizi yapabilir ve rakiplerinizi inceleyebilirsiniz.

Rakip analizi yapıldıktan sonra dijital pazarlama stratejisi belirlenmeli ve belirlenen stratejilere göre de web sitesi yapılmalı, sosyal medya hesapları açılmalıdır. Gerekli içeriklere sahip olunduktan sonra da reklam planlaması yapmanız gerekmektedir.

Profesyonel Kurumsal Web Sitesi Tasarımı

Yurtdışı pazarlama için öncelikle profesyonel ve kurumsal bir web sitesi şarttır. Çünkü yurtdışı kullanıcılarının internet kullanım oranları ülkemize göre çok daha fazla olduğundan ve internet daha bilinçli kullanıldığından analiz ve araştırma iyi yapılmaktadır. Acemice görünen bir web sitesiyle yurtdışına ürün veya hizmet satmak işinizi oldukça zorlaştıracaktır. Bu yüzden öncelikle kurumsal web sitenize önem vermelisiniz. Web sitenizde markanızı daha büyük ve kurumsal bir şekilde göstermeyi başarabilirseniz satışlarınızda çok daha fazla artış olacaktır. Kesinlikle unutulmaması gereken diğer bir konuda acemice yapılan bir web sitesiyle üç müşteri kazanıyorsanız profesyonel bir web sitesiyle ve aynı reklam bütçesiyle on müşteri kazanmanız mümkündür.

Arama Motoru Pazarlaması (Google,Yandex)

Arama motoru reklamları nedir? Arama motoru reklamları, arama motorları üzerinden bir ürün veya hizmette herhangi bir anahtar kelime aratıldığında örnek olarak “Türkiye Otelleri” yazıldığında reklamlar bölümünde reklamlarınızın gösterilmesi diyebiliriz. Arama motoru reklamlarının yanında görüntülü reklamlar, video reklamları gibi farklı reklam modelleri de kullanılmaktadır. İlk yazdığım arama ağı reklam modelidir ve en çok tercih edilen reklam modellerinden birisidir.

Dünyada en çok kullanılan arama motorları Google ve Yandex’tir. Yurtdışı ihracatı yapmak istiyorsanız kesin olarak arama motorları reklamlarını tercih etmeniz gerekmektedir. Dünyada Rusya harici en çok kullanılan arama motoru şüphesiz Google’dır. Bu yüzden yurtdışı ihracatı yapmak istiyorsanız Google reklamlarını kesinlikle kullanmalısınız. Bu konuda profesyonel ajanslardan ve uzmanlardan destek almanız size daha iyi geri dönüş kazandıracak aynı zamanda daha az para harcamanıza neden olacaktır. Reklam stratejinizi belirleyip buna göre reklam metinleriniz, reklam görselleriniz ve reklam optimizasyonlarınız tamamlanmalıdır.

Arama motoru reklamlarında yurtdışı ihracat konusunda en çok tercih eden sektörleri önem sırasına göre sıralamam gerekirse; Endüstriyel Fabrika, Otel, Sağlık, E-ticaret vb. gibi sıralayabiliriz.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

Arama motoru reklamları önemli olduğu kadar yurtdışı ihracat konusunda SEO çalışmaları da oldukça önemlidir.

SEO Nedir? SEO, organik arama sonuçlarında üst sıralarda yer almak için yapılan çalışmaların bütününe denir. SEO çalışmalarındaki hedef, reklam olmadan da markanın sürekli bir şekilde organik trafik almasını sağlamaktır. SEO çalışmaları sayesinde Google reklam kalite puanınızda da artış olur. Daha iyi kalite puanları elde ederek reklamlarda da daha iyi sıralamalar için daha az ücret harcamaya başlayabilirsiniz. İhracat için de iki hizmetinde aynı anda alınması daha verimli çalışmalara yol açacaktır.

Sosyal Medya Yönetimi ve Pazarlaması (Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin)

Pandeminin etkisiyle beraber sosyal medya günümüzde 7’den 70’e aktif olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden sosyal medya yurtdışı pazarlama için önemli bir role sahiptir. Sosyal medyaya başlamadan önce hesabınızda kurumsallığınızı yansıtacak içerikler olmalıdır. Aksi halde reklam verseniz bile kullanıcı sayfanızı ziyaret etmek istediğinde markanız zedelenmeye uğrayacaktır. Bu yüzden web sitesi konusunda bahsettiğim, sosyal medya hesaplarınızda da marka itibarınızı mevcut durumunuzdan daha iyi pazarlamanız kullanıcılar tarafından daha iyi etkileşim almanızı sağlayacaktır. Etkileşimler beraber de kullanıcıların ürün veya hizmet satın almaları sağlanacaktır.

Kısaca, öncelikle sosyal medya yönetimi yapılmalı daha sonrasında hesabınız bir kullanıcı gözüyle takip edilmelidir. Hesabınız profesyonel bir şekilde gözükmeye başladığında istediğiniz ülkede veya eyalette reklam vererek ürünlerinizi, hizmetlerinizi yurtdışına rahatlıkla satabilirsiniz. Sosyal medyada reklamlarında hedef kitle seçimi detaylı olduğu için yaş, cinsiyet, lokasyon gibi seçenekler hedef kitle analizini rahatlıkla yapmanıza imkan sağlayacaktır.

Veri Değerlendirme

Dijital pazarlama kanallarıyla yurtdışından ihracat yapmak istiyorsanız veriyi analiz etme, değerlendirme, yeni stratejiler oluşturma gibi konular oldukça önemlidir. Örnek olarak yurtdışında bir ülkeye sosyal reklam medya reklamı ve arama motoru reklamları çıktınız ancak harcadığınız bütçeden geri dönüş alamadınız, bu durumda yapılması gereken fazla beklemeden hedef reklam stratejisi gözden geçirilmeli gerekirse başka ilgi ve alakalı ülkelere reklam çıkılmalıdır. Dijital pazarlamada bazı sonuçları deneme yanılma yöntemiyle ölçebilirsiniz.

Geri dönüş alacağınızı düşündüğünüz bir ülkeden istediğiniz geri dönüşü alamayabilirsiniz. Geri dönüş almayacağınızı düşündüğünüz ülkeden ise beklenmeyen bir geri dönüş alabilirsiniz. Bu durum tamamen mevcut ülkede ki rakip firmalara ve rekabete bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.