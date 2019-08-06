Türk televizyonlarında birçok başarılı yapıma imza atan Umur Bugay geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Peki, Umur Bugay kimdir? Umur Bugay kaç yaşındaydı? İşte Umur Bugay’ın biyografisi…

UMUR BUGAY KİMDİR?

Umur Bugay, 1941 yılında Ankara’da doğdu. Senarist, oyuncu, yönetmen, dramaturg ve yazar olan Umur Bugay İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden 1964 yılında mezun oldu. Sanat hayatına Arena Tiyatrosu'nda başladı.

Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Halk Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu'nda, oyuncu, yönetmen, dramaturg olarak görev yaptı. 1972'de oyun yazarlığına başladı. Yazdığı oyunların çoğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda sahnelendi. 1975 yılından sonra, çeşitli gazete ve dergilerde, mizah ağırlıklı öyküleri ve röportajları yayınlanan Bugay, Milliyet Çocuk Dergisi'nde söyleşiler yazdı. 1974'te Atıf Yılmaz ile Yılmaz Güney'e, bir çingenenin yaşamını konu alan Cemil adlı senaryoyu yazarak sinema alanında da çalışmalara başladı. 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı filminin senaryosu da kendisine aittir.

1988 yılında yazmaya başladığı Bizimkiler adlı televizyon dizisinin TRT'de gösterilmesiyle üne kavuştu. Ardından 1993 yılından itibaren Bizimkiler dizisinin ana kadrosu ile Yazlıkçılar dizisini kaleme aldı. Bazı filmlerde yapımcılığı üstlendi. Türk Küçükleri adlı bir gülmece öyküleri kitabı vardır.

Umur Bugay anılarını kaleme aldığı "Oğlum Adam Olacak" adlı kitabı Ocak 2017'de yayınlandı.

SENARYOSUNU YAZDIĞI YAPIMLAR

Rating Kasabası, Büyük Umutlar, Hayat A.Ş., Zor Adam, Deli Yusuf, Tuzak, Hasip ile Nasip, Hababam Sınıfı, Aslan Bacanak, Pisi Pisi, Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı, Yoksul, Davacı, Düttürü Dünya, Postacı, Duruşma, Rus Gelin, Haneler, Reklâmlar, Bizimkiler, Yazlıkçılar, Saygılar Bizden, Oğlum Adam Olacak, Komşu Komşu, Koltuk Sevdası.

ÖDÜLLER

Pir Sultan Abdal (oyun) 1970 - DİSK "En İyi Yönetmen"

İşte Hayat (senaryo), 1976 - Antalya Film Şenliği, "En İyi Özgün Senaryo" ödülü

Çöpçüler Kralı (senaryo) 1978 - Antalya Film Şenliği "En İyi Özgün Senaryo" ödülü