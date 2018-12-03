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Ünal Karaman ile Sosa kangal köpeği çiftliğini ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile takım kaptanı Jose Sosa, Sivas'ta kangal köpeği yetiştiren bir çiftliği ziyaret etti.

03 Aralık 2018, Pazartesi 21:35
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Ünal Karaman ile Sosa kangal köpeği çiftliğini ziyaret etti

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Sivas Belediyespor maçı için Sivas'ta bulunan Trabzonspor'da teknik direktör Karaman ile Arjantinli futbolcu Sosa'nın, kangal köpeği eğitmeni Hüseyin Yıldız tarafından çiftliğe davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, Meraküm mevkisinde bulunan çiftliği ziyaret eden Karaman ile Sosa'nın, köpekleri sevdiği ve bir süre zaman geçirdikleri kaydedildi.

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