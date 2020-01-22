Üniversite adaylarına ücretsiz hukuk dersleri verilecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, üniversite adayı 11’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri için “BİLGİ Sosyal Medya ve Hukuk Kış Okulu”nu düzenliyor. İki gün sürecek ve BİLGİ Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilecek derslerde internet alışverişinde haklar, sosyal medyada telif hakları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Instagram ve Youtube kullanımı gibi konular ele alınacak.

İnternetten mal satın almaktan youtuber’lığa kadar sanal ortamdaki doğruların ve yanlışların değerlendirileceği derslerin ardından BİLGİ Hukuk Fakültesi öğrencileri kendi deneyimlerini lise öğrencileriyle paylaşacak.



