Üniversite, fakülte birinciliği unvanını geri aldı! 'Onurum zedelendi'

Yasin Yüksel 2016 yılında Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde bulunan Türkçe Mimarlık Bölümü’nü burslu olarak kazandı. Başarılı bir öğrenci olan Yüksel, 2020’de 3.72 not ortalaması ve yüksek onur öğrencisi statüsüyle fakülte birincisi olarak mezun oldu. Yasin Yüksel’e birincilik belgesi mezuniyet töreninde takdim edildi. Yüksel, birçok kişi ve kurumdan tebrik mesajları aldı.

"BAŞKA BİR ÖĞRENCİNİN ORTALAMASI 3.79"

Diploma töreninden 8 ay sonra Yasin Yüksel’i arayan üniversite yetkilileri yüz yüze görüşmek istediklerini söyledi. Yasin Yüksel heyecanla okula gittiğinde, üniversite yönetimi sistemsel bir hata nedeniyle okul birincisi seçildiğini ve bu unvanın kendisinden geri alınacağını söyledi. Okul yönetimi, neye uğradığını şaşıran Yüksel’den birincilik belgesini de üniversiteye iade etmesini istedi. Yüksel belgesini iade etmedi. Üniversite yönetimi noter aracılığıyla Yüksel’e gönderdiği yazıda “Öğrenci not sisteminin düzenlenmesi ve birimler arası aktarımı esnasında yaşanan teknik bir aksaklık sebebi ile ilk olarak tespit ve tarafınıza tebliğ edilen Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne ilişkin derece bilgisi, teknik hatanın giderilmesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Türkçe programı birinciliği olarak güncellenmiştir” dedi. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce) bölümünde okuyan başka bir öğrencinin 3.79 genel not ortalaması ile fakülte birincisi olduğu belirtildi.

100 BİN LİRA TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Bu durumun ardından Yasin Yüksel, avukatı Sema Kılıç aracılığıyla İstanbul 3. İdare Mahkemesi’ne başvurarak üniversite hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Üniversiteden yanlışla ilgili yapılan açıklamada ise “Konu yargıya intikal etmiştir. Hukuka saygılı bir kurum olarak devam eden hukuksal bir süreçle ilgili yorum yapmayı doğru bulmuyoruz. Süreci takip ediyoruz. Hukuki süreç sonunda kurumumuza yönelik bir sorumluluk doğması halinde bunun gereğini de kusursuz bir şekilde yerine getiririz” denildi.

"DAHA MESLEĞİMİN BAŞINDA YALANCI DURUMUNA DÜŞTÜM"

Yasin Yüksel, okul hayatında birçok başarıya imza attığını belirterek şunları söyledi:

“Pandemi nedeniyle mezuniyet töreni online olarak yapıldı. Bu törene üniversite yönetimi, öğrenciler ve aileler katıldı. Törende yapılan açıklamada fakülte birincisi olduğum ilan edildi. Büyük sevinç yaşadım. Ailem ve arkadaşlarım beni tebrik etti. Diplomayı aldıktan sonra iş başvuruları yaptım. Özlük bilgilerime üniversite birincisi olduğuma dair belgelerimi koydum. Yüksek lisans için başvurular yapacaktım. Bu belge benim için çok değerliydi. Ancak 8 ay sonra fakülte birincisi olmadığım, sadece Türkçe Mimarlık bölümünde derece yaptığım açıklandı. Fakülte birinciliğim başka bir öğrenciye verildi. Bu durum beni çok üzdü. Daha mesleğimin başında yalancı durumuna düştüm. Çünkü herkese faküle birincisi olduğumu söyledim. Onurum zedelendi."



