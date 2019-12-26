Üniversite harçları belli oldu
Üniversite katkı payı ve öğrenim ücretleri açıklandı. Birinci ve ikinci öğretim ile uzaktan öğretimde ödenecek en düşük üniversite harç miktarı 190 TL en yüksek harç miktarı ise 2 bin 330 TL oldu.
Yükseköğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim öğretim yılı için uzaktan ve ikinci öğretim öğrenim ücretlerinde geçen yıla göre değişiklik olmadı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenimine devam eden ya da yeni kayıt yaptıran birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinin katkı payı alınmayacak. Bu kapsamda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 20 artırımlı olarak ödenecek.