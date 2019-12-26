Üniversite harçları belli oldu

Yükseköğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim öğretim yılı için uzaktan ve ikinci öğretim öğrenim ücretlerinde geçen yıla göre değişiklik olmadı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenimine devam eden ya da yeni kayıt yaptıran birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinin katkı payı alınmayacak. Bu kapsamda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 20 artırımlı olarak ödenecek.