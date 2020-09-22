Üniversite için 'ek tercih' fırsatı

Yükseköğretim kurumlarında boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirme tercihleri için başvurular devam ediyor. Yarın saat 23.59’da başvurular son bulacak. Başvurular, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih kılavuzuna ÖSYM sitesinden erişilebilir. Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

145 bin 714 boş kontenjan

Ek yerleştirmede açıköğretim dahil toplam 145 bin 714 boş kontenjan bulunuyor. Bunun 70 bin 268’i ilk yerleştirmede boş kalan, 75 bin 446’sı ise kayıt olmayanlarla boş kalan kontenjanları oluşturuyor. Lisansta 55 bin 739, ön lisansta ise 89 bin 975 boş kontenjan var.

Kimler tercih yapabilir?

Ek yerleştirmeden tüm adaylar yararlanamıyor. 2020-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değil. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-YKS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekiyor. Özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilecek.

Bu kurallara dikkat!

2020-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2020-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor.

Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecek.

Adayların puanının üzerinde bir programı tercih etme hakkı bulunmuyor. Örneğin, 365.758 puan alan bir aday, bu puana eşit olan ve düşük olan programları yazabilir. 365.759 puanlık bir bölümü yazamaz.

Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3’te yer alan ön lisans programlarını, AYT/YDT puanı 170 ve üzeri olan adaylar ise Tablo 4’teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilecek.

Ek yerleştirme döneminde önceki tercih listesi geçersiz olacak. Adaylar yeniden tercih listesi hazırlayacak.

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24’ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.

Sıralama barajını geçemeyen adaylar ek yerleştirmede de bu programları tercih listesine alamayacak.

Tercih işlemlerinde YKS-2020 Ek Yerleştirme Kılavuzu’nun yanı sıra 2020-YKS Yükseöğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan kurallar da geçerli olacak.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekiyor. Adaylar kılavuzlardaki özel koşulları mutlaka incelemeli. Koşulların karşılanmadığı programlar tercih edilmemeli. Koşullarını karşılamadığı bir programa yerleşse dahi adayın kaydı yapılmayacak.

Kayıt işlemleri

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar, kayıt haklarını kaybedecek.

Uzman tavsiyesi: ‘Gitmeyeceğiniz bölümü yazmayın’

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, ek tercih yapacak adaylara önemli tavsiyelerde bulundu. Ek yerleştirmede yerleşen adayların da bir sonraki yıl Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) kaybına uğrayacaklarını belirten Ünsal, “Bu nedenle gitmek istemeyeceğiniz bir programı o listeye almamanızı öneriyorum. Listeye girecek programların ilgi, istek, yetenek ve beklentilerinize uygun olması gerekiyor” dedi.

Ücretini yatırmayı unutma!

Ek yerleştirme başvuru ücreti 20 TL. Bu ücret 24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak. Ancak şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacak.







