Üniversite kayıt takvimi değişti

Üniversiteye şahsen yapılacak kayıt işlemlerinin süresinde ise bir değişiklik olmadı. Bu kayıtlar önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.