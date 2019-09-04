Üniversite mezunlarına iş garantili program

SAP Eğitim ve Gelişim Enstitüsü tarafından hayata geçirilen ‘Genç Profesyoneller Programı’ kapsamında üniversite mezunu gençlere, en son SAP teknolojileri eğitimi veriliyor.

Program mezuniyet sonrası 3 yıl içerisinde iş bulamayan ya da niteliklerine uygun bir işe giremeyen mühendislik, sosyal bilimler ve bilgi teknolojileri alanında üniversite mezunu ve İngilizce bilen tüm gençlere açık.

Program sonunda SAP’nin global sertifikalarını alan gençler ‘SAP danışmanı’ oluyor. Gençler, dünyanın önde gelen şirketlerinde çalışma imkanı buluyor.

25 GENÇ EĞİTİM ALACAK

Geçen yıl SAP Türkiye tarafından başlatılan program, İstanbul ve Ankara’nın ardından şimdi de Gaziantep’te uygulanacak.

Gaziantep Sanayi Odası ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) işbirliği ile 27 Ağustos’ta başlayan program, 1.5 ay sürecek. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde verilen eğitimlere 25 genç katılıyor. SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, bilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirmek için büyük bir eğitim yatırımına imza atarak, programı hayata geçirdiklerini belirtti.

HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen de dijital toplum olma yolundaki büyük yarışı tamamlamak için boş alan bırakmamaya gayret ettiklerini söyledi. SAP Türkiye ile işbirliğin bu yarışın kilometre taşlarından biri olduğunu kaydeden Sözen programın girişimciler için büyük bir adım olduğunu vurguladı.

SAP'NİN GENÇ PROFESYONELLERİ

Dumlupınar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Ayşe Sarukan, programa seçilen 25 gençten biri. SAP programlarının önemini bildiğini belirten Sarukan programın kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

İskenderun Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu Burcu Tiryaki ise, zorlu bir süreçten geçtikten sonra bu eğitim programına kabul edildiğini anlattı. Tiryaki, programa 400 kişi arasından seçilmesinin büyük şans olduğunu belirtti.



